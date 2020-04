De lente laat zich echt door niets tegenhouden

Het heet Proost! en is er nog maar pas. Het wordt gepresenteerd door Roos Moggré en Splinter Chabot.



Toen ik erin viel, was er het voorstel gaande dat we allemaal een foto van onszelf namen terwijl we het glas hieven en proost zeiden. En die foto dan via de sociale media verspreiden. Die sfeer.



Het programma moet ervoor zorgen dat we allemaal even gezellige zonnetjes in huis zijn, want we hebben het al moeilijk genoeg.