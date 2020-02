‘De maandag is een uitstekende dag om iets krachtig aan te pakken’

column thomas verbogt De caissière lachte stralend, weer zo’n lach met veel zon erin

19 februari Tijdje terug schreef ik hier over een caissière in de supermarkt op de hoek. Ze is zo vrolijk dat iedereen vrolijk van haar wordt. Ik doe meestal vroeg boodschappen en soms geeft de dag nog geen aanleiding tot vrolijkheid, maar als je bij haar hebt afgerekend is alles anders.