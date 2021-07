De man houdt een groot badlaken om haar heen, de bewegingen onder dat badlaken lijken op die van een gekooid dier in lichte paniek

column Blijf je coach als je niemand te coachen hebt? Ben je coach als niemand baat bij je heeft?

29 mei In deze krant las ik eergisteren dat er in Nederland 60.000 coaches zijn, ruím. Omdat iedereen zich coach mag noemen, zijn dat er te veel. Is dat zo? Geen idee. De eigenaar van ons grootste coachingsbedrijf maakt zich zorgen: je moet er een goede opleiding voor volgen, want er komen nogal wat vaardigheden en technieken bij kijken. Geloof ik meteen omdat bij alles vaardigheden en technieken van belang zijn.