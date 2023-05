De rolverdeling was nog ouderwets, wat niemand ouderwets vond

column Pasen was een belangrij­ke dag in ons gezin: mooi, tintelend en lenteach­tig

Herinneringen houden me altijd sterk bezig. Niet omdat ik graag blijf hangen in het verleden, nee zeg, maar wat mij fascineert is dat veel gebeurtenissen zo sterk zijn dat ze nooit verdwijnen. Je kunt die dan wel herinneringen noemen, maar ze horen bij je leven, en dat leven is er nú aan de hand.