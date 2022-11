De schroevendraaier is even wat anders aan het doen

Column Thomas Verbogt Is een autoritai­re bejegening meteen grensover­schrij­dend?

Paar jaar geleden schreef ik een verhaal over een nieuwe wekker die het niet deed, vooral over mijn gesprek met de mevrouw van de klantenservice over deze kwestie. Dat gesprek liep niet op rolletjes. Toen ik haar vroeg of we een wekker die niet wekt nog wel een wekker mogen noemen, wilde ze er iemand van de beveiliging bij roepen.

3 oktober