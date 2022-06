De slapende man leidde een zwervend bestaan, dat was aan hem te zien

column thomas verbogt De entertai­ner stopte een stuk tuinslang boven onder mijn overhemd

Veel vond ik opmerkelijk in de documentaire over president Zelenski zondagavond. Van de vluchtelingen hier in de straat begrijp ik dat hij ook voor de oorlog vaak onder vuur lag, wat kwam doordat hij een man met beperkte politieke ervaring was en daar niet altijd handig mee omging. Maar nu was hij op volle kracht een held.

11 april