De steun van Ali B en Jan Smit maakt de strijd bij het CDA nogal zielig

Column Thomas Verbogt Ik vind het jammer dat Afrikaan­tjes geen Afrikaan­tjes meer mogen heten

25 juni De laatste dagen verdwaal ik vaak in felle gesprekken over onderwerpen die om een érg genuanceerde benadering vragen, over grappen die fout en niet fout zijn, over wat bedoeld wordt en juist niet, over wat kan en echt niet.