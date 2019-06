De volgende dag vraag je bij de bakker gedreven om een oerbakkersbruin met Bulgaarse zemelen

Column Vanwege de Nationale Buiten­speel­dag slenterde ik gisteren wat door de straten, zoals toen

13 juni Ravotten – dat woord schoot me gisterochtend te binnen toen ik hoorde dat het Nationale Buitenspeeldag was. Voor kinderen dus. Op de radio kwam ik vroeg terecht in een discussie over dat buitenspelen. Het ging uiteraard over die spelletjes die games heten, en die kinderen binnenhouden. En over het nut van scouting, ‘spannende dingen doen in een veilige omgeving’.