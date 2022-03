De vrouw in het stemlokaal had een enorm geruststellende uitstraling

column thomas verbogt Ik ben een optimist, maar dat ik ons land gaaf en lief vind, nee

Was in zekere zin aangenaam de week te beginnen met een interview met onze premier waarboven stond dat we in een gaaf en lief land leven. De maandag kan beroerder starten. Maar ja. Van nature ben ik melancholiek, maar ik heb meestal wel een goed humeur.

