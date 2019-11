De vrouw tegenover me in de trein zei in haar mobieltje: ‘Ik kan niet, want ik zit in een burn-out’

Column Thomas Verbogt Een verhaaltje hoeft niet per se bij de intocht van Sinter­klaas

18 november Voordat ik er erg in had, zat ik zaterdagmiddag tóch te kijken. Sinterklaas die in Apeldoorn arriveert. Niet per boot, maar per trein. Wist eerst niet waarom dat was, maar Dieuwertje legde het gelukkig uit: het oude paard was met pensioen en het nieuwe was bang voor water.