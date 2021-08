De wegenwachter komt op de motor en parkeert lenig op de stoep

Column Thomas Verbogt ‘Altijd op zoek naar de WOW voor jou’

19 juli Misschien hoort dat bij een nabije toekomst: dat wanneer je ergens op bezoek bent geweest, je een dag later moet laten weten wat je ervaringen tijdens dat bezoek waren. Evaluatie. Min of meer dagelijks ontvang ik dat verzoek van een winkel of instelling die me van dienst was. Eigenlijk wil ik het daarover helemaal niet hebben, wat dat doen we vaak genoeg.