De wijze waarop de Britse premier de pint aan zijn lippen zet, onthult dat hij die eerste slok kent en er zich ingetogen op verheugt

column Thomas Verbogt Het plan is anticoncep­tie in het voer van duiven te doen. Als het werkt, ben ik bang dat deze gang van zaken elders wordt overgeno­men

7 maart Lelijke plekken kunnen me fascineren. We leven in een prachtig land, maar er zijn veel lelijke plekken, wat niet erg is, want daardoor worden de mooie nog mooier. Als ik op een lelijke plek sta en om me heen kijk, zoek ik altijd naar iets waardoor die plek wat minder lelijk is.