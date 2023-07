De woorden spreek ik uit met Italiaanse bravoure: ‘Doe ik wel even’

column Ik houd wel van monarchis­ti­sche gekte

Graag was ik vandaag in Londen geweest. Ik heb niet veel met koningshuizen, maar houd wel van monarchistische gekte. En we weten: in Engeland kunnen ze er wat van. De mokken zijn al uitverkocht. Die mokken zijn doorgaans erg lelijk, maar dat is juist goed.