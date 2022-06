De zomergolf doet me even terugdenken aan Bruno Bruins en het briefje

Soms denken we allemáál: het zal zo’n vaart niet lopen. Februari 2020 was dat sterk het geval. Moest even zoeken naar de naam van de minister die toen van Volksgezondheid was. Dat heette trouwens niet zo, hij was minister van Medische Zorg en Sport.



Bruno Bruins, dat is zijn naam, nog steeds. Het coronavirus was al in de wereld, maar nog ver weg. Kwam doordat het in China aan zijn opmars begon. Op een vieze markt. Die hadden en hebben we hier niet, vieze markten.