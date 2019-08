Die énorm gecultiveerde baarden bij mannen, die zijn heel jammer

Soms lijkt het me dat het best eens waar zou kunnen zijn wat een trendwatcher over een verschijnsel of ontwikkeling beweert, maar in de meeste gevallen is er niemand die er niet hetzelfde over zou zeggen. Maakt niets uit, we houden van dat soort onzin en willen niet weten dat het inderdaad onzin is. Als ik trendwatcher was, zou ik daar vast iets interessants over verzinnen.