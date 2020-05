Dus als ik beloof dat ik van plan ben lekker aangeschoten te raken, kan ik gewoon naar binnen?

column thomas verbogt Lang heb ik me afgevraagd wat mijn eigen bestwil was

16 mei We mogen paar dingen niet en velen van ons beginnen daar bezwaar tegen te krijgen. Nou ja, paar dingen – misschien is dat te luchtig gezegd. We moeten in ieder geval gehoorzamen en soms is dat lastig, gehoorzaam zijn.