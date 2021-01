Dwars door die avondklok heen gaan we ons verheugen op zo’n zomer van lome avonden in het park

COLUMN THOMAS VERBOGT Winnen? Dan eerst een uurtje door het bos rennen

29 november ,,En een serietje natuurlijk.” Hoor ik vaak als het gaat over hoe je je tijd doorbrengt nu de mogelijkheden beperkt zijn. Over het thuiswerken heb ik het even niet, nee, over de uren die ‘vrije tijd’ worden genoemd. Zijn er meer dan anders.