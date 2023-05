Een horloge dat de gedachten kan lezen, dat belooft nog wat

column Veel schrijvers zijn na hun dood snel vergeten. Karel is er nog.

Zaterdagmiddag hield ik een toespraakje bij een brug die tot voor kort alleen maar een nummer had, maar nu een naam, de naam van een schrijver met wie ik bevriend was en die in 2005 doodging, pas 42 jaar oud, Karel Glastra van Loon. Hij schreef een paar boeken waarvan één hem beroemd maakte: De Passievrucht.