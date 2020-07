Een inhaalfeestje maakt mijn humeur schemerig

Column Thomas Verbogt Ons gezond verstand gebruiken. Ik knik opgelucht, maar denk: ‘wat nu?’

23 juli In een verhaal dat ik lang geleden schreef bekende ik: ,,Mijn gezond verstand is een gebied in mij dat ik te weinig exploiteer.” Dat besefte ik toen iemand had gezegd dat een bepaalde gang van zaken ‘alleen maar een kwestie van je gezond verstand gebruiken’ is. Ik knikte wel opgelucht, maar dacht dus meteen: wat nu?