Een kastje voor je mobiel als kerstgedachte

Ze was bijvoorbeeld zes maanden op een Japans eiland, in een bos waar het onmogelijk was contact te hebben met de rest van de wereld. Ze fotografeerde er en hield een dagboek bij waarin ze schreef over de ruimte die in haar hoofd ontstond.



Uiteraard fascineert me dit en neem ik het mee naar mijn eigen kleine wereld, want ik ben zeer geïnteresseerd in meer ruimte in mijn hoofd. Natuurlijk wordt er vaker over geschreven, natuurlijk zijn er experimenten: iemand leeft een aantal weken zonder mobieltje, hoe gaat dat? Nou, dat lezen of horen we dan en vergeten het weer snel. Terwijl het informatie is waarbij we baat kunnen hebben. Ruimte in ons hoofd doet ons immers goed.