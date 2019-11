Een lamp van schimmeldraden

Een verzorgingsset voor de baarddrager. Een stepje voor de kinderen met wielen met led-verlichting. Zombiegame met motormuizen. Een matroesjka van maatbekers, ieder poppetje is een maatbeker. Vond ik als kind trouwens een magisch woord, matroesjka. Een oom bracht die mee uit Rusland, mijn wereld werd meteen groter. Een woord ook om een paar keer achter elkaar zacht uit te spreken: matroesjka, matroesjka. Had iets bezwerends.



Gezichtsroller die Spikey heet, goed voor de bloedsomloop. De Big Dot, een kussen of bijzettafeltje in bed. Rode sloffen, op de rechter staat FE, op de linker BO. Kruiden van Albanese bergboeren waarvan thee te zetten is. Een wollen vloerkleed dat eruitziet als een platte hotdog. Een stapelbare Romeinse stoofpot.



Soms stel ik me voor dat ineens alles ophoudt, de wereld, de tijd waarin we leven, en dat terwijl we het niet meemaken, twee eeuwen verstrijken. De archeologen van die nieuwe tijd stuiten bij toeval op deze computer en een expert krijgt die aan de praat, en dan staat er bovenstaande opsomming. Natuurlijk snapt niemand dat het gaat om cadeaus die als cadeautips in sommige kranten stonden. Wát denken de mensen van die toekomstige tijd? Logisch dat de boel uit elkaar spatte? Logisch dat we die nietszeggende televisiebeelden uit het stof van de eeuwigheid plukken? Sinterklaas, Kerstmis, wát vierden ze?



Bij de HEMA is een goudkleurige rookworst van kunststof te koop voor in de kerstboom.