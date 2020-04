Een man die door de telefoon zegt: ‘Dat zou een mooie boel worden’ heeft zeker een snor

column thomas verbogt De lente laat zich echt door niets tegenhou­den

6 april Zaterdag in de vroege avond zat ik te mijmeren aan de keukentafel en vroeg ik me ineens of er nog nieuws was (dat vragen we soms: ,,Is er nog nieuws?”). Ik zette de radio aan en kwam terecht in een programma dat haast te vrolijk voor woorden was.