Een man die een puddingbroodje eet, een tafereel vol raadselachtige tragiek

Column Thomas Verbogt 'Ergens geen zin in hebben heeft wat van gezeur'

25 augustus Geen zin? Geen zin? Dan máák je maar zin! Wie kent die woorden niet? In onze kinderjaren werden ze vaak tegen ons gezegd, want toen had je vaak geen zin in iets. Of dat vaker dan later was, weet ik niet. Wel dat ik vind dat je het mocht zeggen wanneer je kon uitleggen waaróm je ergens geen zin in had.