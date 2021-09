Een niet-thuisbriefje terwijl je aan tafel de krant leest

Column Thomas Verbogt Hij vraagt of ik wappies in mijn omgeving heb, aan een antwoord kom ik niet toe

2 augustus Een collega die ik lang niet heb gezien, ze woont in het buitenland, we hebben afgesproken op een terras. Ik maak een omhelzende beweging en zeg dat ik natuurlijk enorm gevaccineerd ben, wat ik volgens mij vaker zeg dan strikt noodzakelijk is. Ze voegt zich hartelijk in die omhelzing en zegt: ,,Ik niet, maar ik heb me gisteren nog laten testen, niets aan de hand.”