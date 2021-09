Een of twee glazen wijn drinken en kijken naar de stad die tot leven komt

Column Thomas Verbogt Iemand is ziek en Nederland wordt weer een kwetsbaar kabouter­land

30 juli Eergisteren was in een deel van het land het treinverkeer ontregeld. Een treindienstleider had zich ziek gemeld. Vandaar. Woordvoerder van ProRail zegt: ,,We hebben nog geprobeerd een invaller te vinden voor de ochtenddienst, maar er bleek niemand beschikbaar.”