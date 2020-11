Een speciaal sanatorium ergens diep in Zeeland

Column Thomas Verbogt Gewoon ’n beetje controver­si­eel schoppen tegen de overheid

23 september Het is natuurlijk mosterd na de maaltijd als ik ook nog iets opmerk over de BN’ers die zich verzetten tegen de maatregelen van de overheid. Niet maatregelen in het algemeen, we begrijpen welke bedoeld worden. Ik mag nog wel zeggen dat ik blij was dat er gisteren in deze krant fotootjes van de betreffende Bekende Nederlanders stonden afgedrukt.