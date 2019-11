Een verhaaltje hoeft niet per se bij de intocht van Sinterklaas

Column Thomas Verbogt Dat doe ik ook graag, nadenken in de trein, of een beetje doelloos mijmeren

16 november Reizen per trein heeft voor- en nadelen. Als het niet te druk is, er zich geen vertraging voordoet en niet alle medepassagiers aan het telefoneren zijn, verkeer je in omstandigheden die best ideaal zijn. Er gebeurt iets nuttigs, want je wordt verplaatst, je zit in een andere tijd dan thuis, op je werk of waar je normaal ook bent, en als het goed is, word je niet gestoord.