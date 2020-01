Een vrouw mag je bij de eerste kennismaking nooit langer dan tien seconden aankijken: ‘Best lang’

Column Zoeken naar een kleine sensatie in de wachtkamer

11 januari Het openbare leven speelt in ons leven een belangrijke rol. Zelf heb ik de neiging me zoveel mogelijk in het niet-openbare leven op te houden, want daar gebeurt ook genoeg, maar dat kan niet altijd. In het openbare leven zijn wachtkamers in ziekenhuizen en het openbaar vervoer het meest openbaar. Stadsparken natuurlijk ook, voetbalstadions en winkelcentra, maar dat zijn toch andere plekken voor openbaar leven dan een wachtkamer of het streekvervoer. Heeft ook te maken met vrijwilligheid en plezier. Daarvan is in een wachtkamer geen sprake. Je zit daar omdat het moet of dringend wenselijk is.