Een vrouw van wie je het gezicht niet ziet, houdt bloemkolen tegen haar borsten

column Thomas Verbogt Sommige mensen hebben er problemen mee omdat ze zich nogal ontremd ontlasten

16 augustus De ooievaar is terug. Stom dat ik niet wist dat die weg was, ook niet helemaal weg natuurlijk. In een stil landschap word ik er soms op gewezen: ‘Kijk, een ooievaarsnest!’ Hoog, best ver weg in de hemel, beetje voornaam. Ik kijk altijd aandachtig.