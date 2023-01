Een wereldhit, die mij nog steeds een goed humeur geeft, vond de jury van ‘Top of Flop’ maar niets

Column Alle informatie over besparen maakt een schuldge­voel in me los

‘Besparen brengt rust in je hoofd’ las ik gisteren boven een stuk in deze krant. Kom ik meteen in tweestrijd. Over alles wat rust in je hoofd kan brengen, wil ik alles lezen, ik kan er niet mee ophouden.

16 november