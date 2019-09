Elk jaar een paling tijdens de kermis, tot het ineens ophield

Column Thomas Verbogt Ik ben niet goed in Bekende Nederlan­ders, maar toevallig weet ik wie Nikki Plessen is

31 augustus In grote gezelschappen kan ik steeds minder goed met mezelf uit de voeten. Soms moet het. Er was een Zomerborrel op de uitgeverij die mijn boeken uitgeeft. Op een Nieuwjaarsborrel of Verjaardagsborrel weet je wat de bedoeling is, op een Zomerborrel is dat onduidelijk. Je wenst elkaar niet een prettige zomer toe, want die is al bijna voorbij. Ja, je kunt vragen of iemand nog iets heeft meegemaakt dat typisch is voor de zomer.