En op een dag zei, ja riep ik dat ik geen beschuitje hoefde

column Thomas Verbogt Ik kan de parmantige naam van het beestje niet vaak genoeg horen

Toen ik gisterochtend de radio aanzette, kwam ik in een gesprek terecht over een nieuw aan te leggen natuurgebied. In deze barre dagen een aangenaam onderwerp. Gaf meteen wat lucht. Even niet over mannen met bedompt mannetjesgedrag, familie De Mol, de heer Wilders, de voorzitter van de Tweede Kamer en coronamaatregelen.

19 januari