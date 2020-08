En toen kwam er ook een buurvrouw met zak, in een peignoir

Column Thomas Verbogt Waarom staan mensen in de rij voor appeltaart?

28 juli De laatste dagen denk ik soms na over een rij. Een rij wachtenden, bedoel ik. Bijvoorbeeld in de supermarkt waar er voor de zelfscankassa’s een langere rij staat dan voor de kassa’s waarachter een caissière zit. Waarom is dat? Kan de behoefte contactloos te betalen zo groot zijn dat je daarvoor best in de rij wilt staan? Is hiervoor een psychologische verklaring?