Er breekt een nieuwe tijd aan, in de herfst waarschijnlijk voor het hele land

column thomas verbogt Waarom willen we dinsdag­avond toch horen wat onze overheid over ons gesloten land in gedachten heeft?

22 maart We wisten het al: de maatregelen worden niet aangescherpt, ook niet versoepeld. Vorig jaar zouden we met deze informatie nog wat omzichtig zijn omgegaan. Dan hadden ze het over welingelichte kringen en dat er gelekt was, dat het nog niet helemaal zeker was, maar waarschijnlijk wel, toch nog even afwachten totdat de premier het woord nam.