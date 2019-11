Er moeten boeken weg, maar Bomans bleef. Ik denk dat ik dat voor mijn ouders doe

Column Thomas Verbogt Ik heb me voorge­steld hoe Trump de herders­hond uit Best ontvangt in het Witte Huis

1 november Het straalt toch op allemaal af dat het een Nederlandse hond was die een essentiële rol speelde bij de dood van IS-leider Baghadi. Een herdershond uit Best. Is niet helemaal zeker, want het moet geheim blijven, maar laten we toch maar van Best uitgaan.