Er was een Tupperwareparty bij ons thuis, mijn moeder had een stuk of tien vriendinnen uitgenodigd en was licht nerveus

column thomas verbogt Een van mijn problemen is dat ik bijna alles begrijp, maar het onrustige plein stemt neerslach­tig

24 januari In de nogal gure kilte van zaterdagnamiddag wandel ik even door de buurt langs het gesloten café, de gesloten boekhandel. Mijn humeur is licht breekbaar en daardoor loop ik me misschien af te vragen waarom er gezeurd wordt over de avondklok. Blijven veel zeurpieten na 9 uur normaal ook niet gewoon thuis? Als het nu zomer was!