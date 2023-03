Er werd telkens opnieuw een Marialied gezongen, blij en hard

Column Soms hebben we niets anders dan onze goede bedoelin­gen en een gironummer

,,Hoe voelt het?” Die vraag hoorde ik in een nieuwsuitzending op televisie. Werd gesteld aan een Turkse Nederlander die naar een busje keek vol hulpgoederen (dekens, medicijnen, kleren). Het busje stond op het punt te vertrekken naar het rampgebied in Turkije. De man had kort daarvoor verteld over familieleden van wie hij niet wist of ze nog in leven waren, maar de vraag hoe het voelde, ging over dat busje.