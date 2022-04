Er zijn paastradities waarover niets te zeggen valt, zoals ‘gezellig woonwinkelen’

column thomas verbogt Positief, hartelijk en enthousi­ast zijn is een dagtaak

Wie niet knap is, moet enthousiast zijn. Stond deze week in deze krant boven een bondig stukje van neuropsycholoog Chantal van der Leest. Strekking: knappe mensen hebben het makkelijker in het leven. En met knap wordt niet bedoeld dat je intelligent en slim bent, nee, het gaat om je uiterlijk, waarbij zich natuurlijk meteen de vraag aandient: wat is knap?

