Er zit een afgrond tussen wenselijkheid en werkelijkheid

Kabinetsval LIVE | Peiling: kiezer wil Omtzigt of Dijkhoff als premier, over Van der Plas stuk minder enthousi­ast

Nog voor het debat over de kabinetsval kon beginnen, heeft VVD-leider en demissionair premier Mark Rutte aangekondigd de politiek te verlaten. De partijtop van de VVD komt nog deze week met een kandidaat-lijsttrekker. Edith Schippers wordt het in ieder geval niet. Als het aan de kiezers ligt, dan wordt Pieter Omtzigt of Klaas Dijkhoff premier, peilt EenVandaag.