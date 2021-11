Even de krokodillenbekjes verplaatsen, alstublieft

column thomas verbogt ‘Een gevoel van urgentie’ klinkt losjes, maar Remkes bedoelt het heftig

Voor de zomer werden twee presentatoren van een praatprogramma de laan uit gestuurd, omdat hun programma urgentie miste. Ik kan me niet herinneren dat er toen in andere praatprogramma’s veel gepraat is over wat dat nu precies is, urgentie.

17 september