Even denk ik langs de Autobahn wat ik vaker denk: verkeerde afslag genomen

Dan het champag­neshot. Als je niet weet waar de pijn zit, ben je daar tóch nieuwsgie­rig naar

1 juli Zweedse poema op de Veluwe. Wurgslang in een Bemmels keukenkastje. Meestal zijn het dieren die de komkommertijd inluiden. Dit jaar begon het met het uitstellen van een paar essentiële kwesties rond de kabinetsformatie tot ergens in augustus, want blijkbaar doe je in de zomer zulke dingen niet. Mis ik verder wat? Kan best dat door het vele sportnieuws komkommerberichten beetje weggedrukt worden.