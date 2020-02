Even helemaal niets op station Weesp

Column Thomas Verbogt Ben ik misschien ook van slag geraakt, zoals de hele natuur?

1 februari Gisterochtend was ik tegen half zes uit de veren. Alle het niet per se hoeft, is dat misschien vroeg, maar ik moest want om de zoveel tijd is het de bedoeling dat ik in een ochtendprogramma op de radio mijn zegje doe over van alles. Daarvoor moet ik wel de ochtendbladen lezen en dat is een aangename bezigheid wanneer het overal nog vrij stil is.