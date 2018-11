Event manager. Ik probeer het geestig te vinden

Column Thomas Verbogt ‘Bij de NS hebben ze het beste met ons voor’

1 november In Duitsland zijn, nog even in theorie, treinen in de maak waar je meteen in wil. Met een fitnessruimte, een cabine alleen voor jezelf met overal om je heen ramen, een ruimte waar je naar films kunt kijken en ga zo maar door. In Duitsland pakken ze zoiets meedogenloos voortvarend aan en binnenkort zal het al meteen over de grens genieten zijn geblazen.