Ga ik als voorstander van vrijheid van meningsuiting schreeuwen dat het rode licht belachelijk is?

column thomas verbogt Geert Dales is een sterk voorbeeld van náre tragiek die ráár fascine­rend is

22 juni Er zijn best veel mensen van wie het hoogste doel aandacht is. Aandacht krijgen, bedoel ik. Aandacht voor zichzelf. Is verder niet inspirerend of verrijkend of interessant of dat allemaal tegelijk, nee: aandacht.