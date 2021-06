Gebeurt wat met ons nu we weer zichtbaar zijn?

column thomas verbogt Bij opgekropt­heid hoef ik alleen maar naar een doos te kijken en me voor te stellen dat ik daar tegenaan sta te schoppen

21 juni Het is al een paar jaar geleden: ik had een lang en doodlopend telefoongesprek gevoerd met de klantenservice van een grote organisatie. De service die de klantenservice me kon verlenen, was de mededeling dat ze me helaas geen service konden bieden. Ze hadden wel een voorstel, maar dat was zo ingewikkeld dat ik het niet begreep.