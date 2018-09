Ik zag een fotootje dat is gemaakt op de 50Plusbeurs in Utrecht (Jaarbeurs). Ik ben ook boven de 50, maar die beurs is een mysterie voor me. Ik heb er zelfs niets over gehoord, geen aankondiging, niets. Toch trekt die beurs tienduizenden bezoekers. Het is zelfs, begrijp ik, het grootste evenement ter wereld voor actieve 50plussers. Hoe kan ik dan van niets weten? Ik kan me niet voorstellen dat er binnen de organisatie iemand heeft gezegd: ,,Mondje dicht tegen Verbogt!’’



Op het fotootje zijn vijf mannen te zien met een ontspannen uitstraling, vier met een gezellige dikke buik. Een van hen, zonder gezellige dikke buik, heeft een rugzak om en een witte zomerhoed op, alsof hij een zomerse voettocht maakt. Een van de andere mannen heeft ook een zomerse uitstraling: een losse broek tot op de kuiten. Het meest opvallende van de kleding is dat de vijf mannen een sterk geblokt overhemd dragen. Enorm ontspannen tafereel.



Nogmaals, de beurs is een mysterie voor me, maar het zal daar niet over al te ingewikkelde kwesties gaan.



Zelf heb ik geen geblokt overhemd. Komt doordat ik bang ben door zo’n overhemd te dragen meer te moeten dan ik op dat moment wil. Is iets van vroeger. In mijn vroege jeugd hoorde bij de meeste mannen een sneeuwwit overhemd met stropdas, maar vaak ging na het werk het witte overhemd uit en kwam er een ‘vrijetijdsoverhemd’ voor in de plaats, dikwijls fris geblokt. Als er een oom in zo’n hemd op bezoek kwam, kon je de tekenpotloden meteen in de doos doen. ,,We gaan eropuit!’’