Geen groot inzicht, maar wel een bruikbare voor het nieuwe jaar

column thomas verbogt Sommige verhalen kunnen niet vaak genoeg verteld worden bij het kerstdiner

24 december Het probleem lijkt dit jaar groter dan eerder: familie en Kerstmis. Nog nooit las ik er zo veel over. Ook op de radio hoorde ik nogal wat kalmerende adviezen. Zolang ik me kan herinneren is er altijd gedoe. Wie wel uitnodigen en wie niet? Moeten we oom Bert niet uit de buurt van de kerstboom houden? Zeg, je gaat toch niet te veel drinken. Misschien is ook dát een vorm van folklore.