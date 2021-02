Geen polonaise, maar solonaise

Ik wist natuurlijk meteen in welke gedachtewisseling ik verzeild was geraakt, maar voor de zekerheid wees de presentatrice naast haar op een hoge stapel worstenbroodjes die er niet lekker warm uitzagen. Ze lichtte die worstenbroodjes toe: ,,Voor de sfeer.”



Vervolgens vroeg ze aan minister Hoekstra of hij carnaval miste en je zag de bewindsman zijn best doen die vraag goed te beantwoorden, maar ik was inmiddels overgegaan tot een andere orde van de dag, nog achtervolgd door het woord ‘solonaise’. Gelukkig lukt het me er een vrolijk beeld bij te bedenken. Bovendien dacht ik: kan ook verkleed op de schaats, die solonaise, twee vliegen in één klap, én carnaval en ijspret. Ik mag helaas niet zeggen: wat willen we nog meer, want we willen altijd meer.