Het is meestal goed als je weet wat voor hoofd er bij een naam hoort. Bij DJDaY-mar bijvoorbeeld. Of Dorien Rose. Dan merk ik dat ik steeds minder Bekende Nederlanders ken, terwijl ik niet onder een steen leef. Als ik er een lijst van moet maken, houdt het na Dries Roelvink op.



Ik begrijp dat sommigen alweer spijt hebben van hun protest. Tim Douwsma bijvoorbeeld. Hij deed het ‘uit een goed hart’ en ‘als bezorgde vader’. Dat stond er onder het fotootje, dus is het waar. Hij is ook niet tegen coronaregels. Staat er ook. Oké, maar waarom dan toch meedoen met Famke Louise die ik gisteren voor het eerst zag? Ik vond haar een wat grieperige uitstraling hebben, maar toen ik las wat ze allemaal is, kon ik me voorstellen hoe dat komt. Tim doet of deed mee omdat hij op deze manier wil bewerkstelligen dat er een gesprek komt tussen de regering en kritische artsen en wetenschappers. Ja, hij is goed bezig, denk je dan.



Niet in deze krant, maar in Trouw wordt rapper Bizzey geciteerd. Hij zegt ook dat het allemaal niet zo bedoeld is: ,,Gewoon ’n beetje controversieel schoppen tegen de overheid om antwoorden te krijgen op vragen.” Wilde weer overgaan tot de orde van de dag, maar bleef even hangen bij dat controversieel schoppen. Vond ik best grappig gezegd. Zeker als antwoord op de vraag wat je aan het doen bent.



Nu echt de orde van de dag.