,,Gisteren stond bij de supermarkt een dikke man in een paashaaspak”

column Hè lekker, komende tijd geen lichaams­vet, geen Brexit en geen majoor meer, meer ruimte voor lente!

15 april Een verhelderende ervaring: ik zit boven een artikel over lichaamsvet en ineens merk ik dat ik niet meer weet wat ik aan het lezen ben. Het stuk is geschreven met het oog op de naderende zomer. In de zomer kijken we anders naar elkaar en zien we scherper wie te zwaar is en wie niet. De verhelderende ervaring is dat ik het inzicht krijg hier voorlopig maar even niets meer over te gaan lezen.